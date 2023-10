Le Moyen-Âge en France est une période remplie de contes de chevaliers et de châteaux imposants. Les rois médiévaux ont laissé leur empreinte dans l'histoire de France, construisant des dynasties puissantes et se livrant à des guerres épiques. Les croisades, ces expéditions militaires chrétiennes visant à reconquérir la Terre sainte, ont également joué un rôle important pendant cette époque. Elles ont suscité des passions religieuses et politiques, et ont marqué l'histoire de la France.

Comme en témoignent les livres d'histoire sur le Moyen-Âge , les savoirs étaient très diversifiés, et moins uniformes que maintenant. On est au croisement entre le savoir "des anciens": les grecs et les romain et un savoir dit populaire, que nous allons appeler traditionnel, qui venant des celtes. Au début du Moyen Age le celtisme est fort prospère. Lorsque saint Patrick vient prêcher en Irlande il trouve une civilisation fort avancée possédant écoles de philosophie, d'astronomie et de poésie.

l'Homme du Moyen-Âge en France , fait partie d'un tout harmonique entre Dieu, la Nature, et le cosmos. C’est un microcosme dans un macrocosme, dans un ordre. Le cosmos étant l'inverse du chaos. L'apport du christianisme est important. La personne humaine a une valeur sacrée. Ceci a pour conséquences l’abolition de l'esclavage, et la notion d’éducation pour tous. La pédagogie intervient dans la formation de l'homme pour Dieu et pour lui-même, non plus pour la Cité comme du temps des grecs. Il s’agit de faire l’éducation de l'esprit et non seulement du corps. L'enfant est reconnu comme tel (saint Benoît 480-547) il aura un enseignement adapté à son état. Les enfants s'entraident entre eux et s'enseignent mutuellement. L'éducation religieuse a pour origine ce qui se passe dans les catacombes où l'instruction, l'initiation, les réunions, les échanges sont importants. Importance des lettres, des épîtres, leur lecture se fait à haute voix. L'unité de la langue est le latin.

Le reste de la culture celte, de la synthèse gallo-romaine, des croisades avec des traces de la civilisation arabe, du catholicisme, marquent les courants de pensée du Moyen âge ! Cela va s'estomper peu à peu , mais va perdurer dans le milieu rural jusqu’à la fin du 19° siècle :

Car au début du XIXe siècle, un homme est arrivé sur la scène politique qui allait changer le cours de l'histoire de France : Napoléon Bonaparte. Avec son ambition débordante et son génie militaire, il a réussi à se hisser au sommet du pouvoir et à établir l'Empire français. De nombreux livres d'histoire sur Napoléon montrent comment il a conquis une grande partie de l'Europe et a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire mondiale.